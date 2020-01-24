2020-01-24T09:45:21+03:00
Происшествия

В Самаре водитель на «десятке» не пропустил 15-летнюю девочку на «зебре» и отправил ее в больницу

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с юным пешеходомПолицейские проводят проверку по факту ДТП с юным пешеходомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 23 января, на Аэропортовском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Напротив дома № 24 под колеса ВАЗ-21102 попала 15-летняя девочка.

- 48-летний мужчина, двигаясь на отечественном автомобиле со стороны улицы Арзамасской в направлении улицы Хоперской, не пропустил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девочка получила травму головы. Ее госпитализировали в больницу. По данным полицейских, на пострадавшей была черная куртка, но со светоотражающими элементами. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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