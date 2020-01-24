Житель Тольятти может сесть на 4 года за наркопритон в квартире
Мужчина около трех месяцев принимал у себя в гостях не самых благонадежный гостей
Создание наркопритона подвело мужчину под уголовную статьюФото: Архив "КП"
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В Тольятти местный житель стал фигурантом уголовного дела. Под статью мужчина попал из-за того, что превратил свою квартиру в наркопритон.
- По версии следствия, мужчина содержал в своей квартире притон для употребления наркотических средств с октября по декабрь 2019 года. По данному факту 16 января было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления. Отметим, что за наркопритон тольяттинцу может грозить до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU