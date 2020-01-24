Житель Тольятти может сесть на 4 года за наркопритон в квартире

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:42:33+03:00

Мужчина около трех месяцев принимал у себя в гостях не самых благонадежный гостей

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В Тольятти местный житель стал фигурантом уголовного дела. Под статью мужчина попал из-за того, что превратил свою квартиру в наркопритон.

- По версии следствия, мужчина содержал в своей квартире притон для употребления наркотических средств с октября по декабрь 2019 года. По данному факту 16 января было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления. Отметим, что за наркопритон тольяттинцу может грозить до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU