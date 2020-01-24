В Самаре женщина-бухгалтер занизила сотрудникам компании премии и обогатилась на 120 тысяч рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:59:06+03:00

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В Самаре полицейские задержали 42-летнюю бухгалтершу компании по заготовке и переработке металлолома. Женщину подозревают в присвоении денег организации.

- По данным полицейских, бухгалтер перевела на счета работников компании заниженную премию, завладев остальной суммой. Свои действия от руководителей она скрыла. Сумма ущерба от действий женщины составила более 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На бухгалтершу завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Женщине может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU