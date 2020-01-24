Самаре могут присвоить статус «Город трудовой доблести»

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:00:09+03:00

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В Самарской области продолжается подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В пятницу, 24 января, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, где было озвучено, что в регионе проведут более 500 различных мероприятий, посвященных Году памяти и славы. В частности, это выставки, кинолектории, концерты, патриотические акции, митинги, тематические вечера, фестивали и многое другое. На мероприятиях будут присутствовать и ветераны Великой Отечественной войны.

- При проведении мероприятий важно рассказывать о фронтовом подвиге наших земляков и о куйбышевцах, которые ковали победу в тылу. В годы войны Куйбышев был запасной столицей, эти события должны быть также отражены в праздничных мероприятиях, – поручил глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил, что у Самары есть все шансы получить статус «Город трудовой доблести», инициатива присвоить его городам принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Список городов для присвоения звания должны составить к 75-летию Великой Победы. Губернатор поручил региональному правительству вместе с историками и экспертами подготовить научно-историческое обоснование вклада Самары и области в победу в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU