В Чапаевске при разборе стены в отделе полиции погиб рабочий

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:15:17+03:00

Перегородка рухнула на мужчину и еще двоих рабочих во время ремонта

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 января, в отделе полиции в Чапаевске произошло ЧП. Там во время ремонтных работ погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По предварителньой информации трое мужчин в обеденное время проводили ремонт в отделе полиции. Во время разбора кирпичной кладки стены перегородка упала на рабочих. В результате один мужчина скончался на месте, еще одного в тяжелом состоянии увезли в больницу, - рассказали правоохранители.

По факту случившегося сотрудники следственного отдела Чапаевска начали доследственную проверку. Сейчас они осматривают место происшествия, опрашивают третьего выжившего рабочего и полицейских. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU