2020-01-24T15:56:10+03:00
Общество

В Самаре теплоэнергетики грозятся отключить горячую воду 23 тысячам горожан из-за долгов

Общая сумма задолженности самарцев за тепло сейчас составляет 270 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Горожанам дадут 10 дней на погашение своих долгов, или их оставят без горячей водыГорожанам дадут 10 дней на погашение своих долгов, или их оставят без горячей водыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре жители накопили крупный долг за тепло. Сейчас он составляет 270 млн рублей. К самым злостным неплательщикам, которые игнорируют счета за отопление уже больше трех месяцев, скоро наведаются теплоэнергетики. Они готовы к тому, чтобы начать отключать горячую воду в домах должников.

- Наши сотрудники начали серию рейдов по квартирам жителей Самары с ограничением услуги горячего водоснабжения за долги. В ближайшее время специалисты могут посетить квартиры 23 тысяч клиентов-должников, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Отметим, что сначала теплоэнергетики направляют клиентам уведомления о задолженности, потом дают 10 дней на оплату счетов. Если должники так и не предпринимают никаких действий, то им перекрывают горячую воду. Ограничительную пломбу снимают только после полного погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Самарской области будут платить за капремонт больше в среднем на 10%
"Он ест рагу по-королевски, а я яичницу": россияне все чаще покупают для питомцев дорогой корм
В Самаре волонтеры раздадут 900 «Ленточек Ленинградской Победы»
Появилось видео из отдела полиции в Чапаевске, где под обломками стены погиб мужчина
Самарский минтранс возьмет на себя эвакуацию автомобилей
В Самаре теплоэнергетики грозятся отключить горячую воду 23 тысячам горожан из-за долгов
В Самаре директор медкомпании пытался подкупить сотрудника Росздравнадзора 50 тысячами рублей
В Чапаевске при разборе стены в отделе полиции погиб рабочий
Самарскую область накроют метель и сильный ветер
В Самаре банду из четырех человек будут судить за 75 наркопреступлений
Не согласовали? Прокуратуру Самарской области вместо Александра Блошкина может возглавить другой кандидат
Самаре могут присвоить статус «Город трудовой доблести»
В Тольятти следователи проверят информацию о нападении бродячей собаки на подростка
В Самаре женщина-бухгалтер занизила сотрудникам компании премии и обогатилась на 120 тысяч рублей