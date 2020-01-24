В Самаре теплоэнергетики грозятся отключить горячую воду 23 тысячам горожан из-за долгов

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:56:10+03:00

Горожанам дадут 10 дней на погашение своих долгов, или их оставят без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре жители накопили крупный долг за тепло. Сейчас он составляет 270 млн рублей. К самым злостным неплательщикам, которые игнорируют счета за отопление уже больше трех месяцев, скоро наведаются теплоэнергетики. Они готовы к тому, чтобы начать отключать горячую воду в домах должников.

- Наши сотрудники начали серию рейдов по квартирам жителей Самары с ограничением услуги горячего водоснабжения за долги. В ближайшее время специалисты могут посетить квартиры 23 тысяч клиентов-должников, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Отметим, что сначала теплоэнергетики направляют клиентам уведомления о задолженности, потом дают 10 дней на оплату счетов. Если должники так и не предпринимают никаких действий, то им перекрывают горячую воду. Ограничительную пломбу снимают только после полного погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU