Самарский минтранс возьмет на себя эвакуацию автомобилей

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:26:31+03:00

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области наделят новыми полномочиями. Они касаются эвакуации автомобилей.

- Министерство транспорта будет по результатам торгов заключать договоры о перемещении, хранении и возврате задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, - говорится в постановлении правительства Самарской области.

Документ 23 января подписал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов. Постановление вступит в силу после того, как начнут действовать изменения в закон Самарской области «О порядке перемещения транспортных средств на спецстоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU