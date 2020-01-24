2020-01-24T16:26:31+03:00
Общество

Самарский минтранс возьмет на себя эвакуацию автомобилей

Ведомству разрешат заключать договора на перемещении транспорта на штрафстоянки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Минтранс займется эвакуацией авто и штрафстоянкамиМинтранс займется эвакуацией авто и штрафстоянкамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области наделят новыми полномочиями. Они касаются эвакуации автомобилей.

- Министерство транспорта будет по результатам торгов заключать договоры о перемещении, хранении и возврате задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, - говорится в постановлении правительства Самарской области.

Документ 23 января подписал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов. Постановление вступит в силу после того, как начнут действовать изменения в закон Самарской области «О порядке перемещения транспортных средств на спецстоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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