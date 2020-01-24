Самарский минтранс возьмет на себя эвакуацию автомобилей
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области наделят новыми полномочиями. Они касаются эвакуации автомобилей.
- Министерство транспорта будет по результатам торгов заключать договоры о перемещении, хранении и возврате задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, - говорится в постановлении правительства Самарской области.
Документ 23 января подписал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов. Постановление вступит в силу после того, как начнут действовать изменения в закон Самарской области «О порядке перемещения транспортных средств на спецстоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».
ИСТОЧНИК KP.RU