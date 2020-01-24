В Самаре волонтеры раздадут 900 «Ленточек Ленинградской Победы»

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:00:30+03:00

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В Самаре в понедельник, 27 января, пройдут мероприятия, посвященные дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого события в областной столице раздадут 900 лент.

- С 14:00 до 16:00 акция «Ленточка Ленинградской Победы» пройдет на площади Героев 21-ой Армии, в парке Победы и на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

При изготовлении ленинградских ленточек за основу взяли цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда»: оливковый - победа, зеленая полоса - цвет жизни. Принять участие в акции смогут все желающие. Ленточки будут бесплатно раздавать волонтеры. Они помогут правильно закрепить их - с левой стороны, ближе к сердцу - и объяснят их значение.

ИСТОЧНИК KP.RU