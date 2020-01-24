"Он ест рагу по-королевски, а я яичницу": россияне все чаще покупают для питомцев дорогой корм

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:06:02+03:00

По данным экспертов, вырос спрос на корма премиум-сегмента, при этом также увеличились цены на пищу для животных

Изменить размер текста: A A

В России владельцы собак и кошек стали больше тратить на еду для питомцев. При этом расходы на корм выросли еще до того, как увеличилась его стоимость. Об этом рассказали представители российского отделения крупного исследовательского концерна Gfk Group.

- Рост средних цен на сухой корм для домашних животных с января по ноябрь 2019 года на 9,5%, о чём сообщал Росстат, был связан с переходом питомцев на более сбалансированный рацион питания, - приводит издание NEWS.ru слова представителя компании Валерии Казакевич.

В компании отметили, что россияне стали охотнее покупать премиальные корма вместо бюджетных.При этом уточнили, что растет доля и сухого, и влажного корма, в первую очередь, за счет добавления сухого рациона к влажному, а не наоборот. Категория готовых кормов показывает стабильный рост — около 10%.

Отметим, что по данным федеральной службы госстатистики в ноябре 2019 года в среднем килограмм сухого корма среднего ценового класса составляет 204,64 рубля, это больще, чем в прошлом году - раньше цена была 186,94.

ИСТОЧНИК KP.RU