2020-01-24T17:59:25+03:00
Общество

Жители Самарской области будут платить за капремонт больше в среднем на 10%

Это должно позволит проводить более качественный капитальный ремонт домов
Евгения ВАСИНА
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Такие новостиТакие новостиФото: "КП" Архив
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В Самарской области вырос минимальный размер взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов в среднем на 10%. Теперь тарифы установили отдельно для домов до пяти этажей и для домов, где шесть этажей и больше.

- Для домов до пяти этажей тариф составляет 6,28 рубля за кв. м., а для шестиэтажек и выше – 7, 22 рубля за квадратный метр. Новые тарифы установлены в соответствии с расчетами, представленными информационно-техническим центром ценообразования, - отметила консультант Управления жилищного фонда и благоустройства министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Светлана Туманова и добавила, что последний раз размер тарифа пересматривали в 2017 году. Сейчас же минимальный размер взноса за капремонт увеличился на 10, 7% в среднем.

Как отметил врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов, в соответствии с региональной программой ежегодно должно быть отремонтировано определенное число жилых домов. Чтобы фонд имел достаточно средств для ремонта необходимого количества домов, и пришлось поднять тарифы.

- Информационно-технический центр ценообразования вместе со специалистами министерства энергетики и ЖКХ, а также с сотрудниками Фонда капремонта провели детальный анализ и выяснили, что для проведения качественного и полного исполнения региональной программы было необходимо повышение тарифов, — пояснил Александр Константинов .

Ожидается, что благодаря этой мере сбор Фонда капремонта будет увеличен, что позволит делать более качественный ремонт. Сейчас ежегодная собираемость составляет около 350 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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