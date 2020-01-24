Третейских судей в России подведут под уголовку

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:03:51+03:00

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В России готовят законопроект, в котором будет предусмотрена уголовная ответственность для третейских судей. Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает NEWS.ru. Проект уже получил положительное заключение в Верховном суде и правительстве РФ. Отмечается, что третейские судьи сегодня не входят в систему служебной власти, а также не относятся к госслужащим или должностным лицам коммерческих компаний. Поэтому сейчас сложно привлечь их к ответственности за коррупционные преступления.

- Законопроект призван исключить эту брешь в законодательстве. Уголовная ответственность за подкуп третейского судьи будет сильнейшим сдерживающим фактором, мощной превенцией на пути выстраивания каких-либо коррупционных схем с третейским судом, - отмечает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Сейчас авторы проекта должны учесть высказанные замечания. Также инициаторы поправок отмечают, что в сфере третейского судейства нет повышенной криминогенной обстановки, просто законодательство нужно привести в соответствие с требованиями международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU