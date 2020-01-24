Долг погашен! В Сызрани с фирмы взыскали более 11 миллионов рублей в пользу ее сотрудников

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:05:36+03:00

Теперь все сотрудники получили свои деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Одна из компаний Сызрани не смогла выплатить заработную плату своим сотрудникам. В итоге в отделе судебных приставов оказались 134 исполнительных производства о взыскании заработной платы на общую сумму 11 миллионов 364 тысячи рублей.

Затем началась масштабная работа по поиску и аресту имущества компании, а руководителя компании предупредили о грозящей ему уголовной ответственности в соответствии по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Максимальные санкции данной статьи - лишение свободы сроком до 2-х лет.

- Примененные меры способствовали тому, что задолженность перед работниками начала погашаться. Фирма обратилась в суд за признанием о несостоятельности — введено конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. После введения конкурсного производства имущество, принадлежащее компании, было реализовано. И задолженность перед сотрудниками организации полностью погашена, - отметили в пресс-службе ведомства.

Последние выплаты 23 работникам были в январе этого года. Общая сумма, перечисленная им в 2020 году, составила почти 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU