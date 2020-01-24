2020-01-24T20:37:12+03:00
Общество

Солист группы "Цветы" Олег Предтеченский представит в Самаре первый сольный альбом

Выход нового альбома - это попытка возродить куйбышевскую группу "Хобби"
Анастасия МЫШКИНА
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Олег Предтеченский выступит в Самаре с первым сольным альбомомОлег Предтеченский выступит в Самаре с первым сольным альбомом
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25 января в ресторане "Дирижабль" в Самаре солист группы "Цветы" Олег Предтеченский представит свой первый сольный диск "Счастливый день". Сегодня певец успешно продолжает работать с группой, но этот проект стал попыткой возродить еще куйбышевский коллектив "Хобби", с которого и начинал Предтеченский свою музыкальную карьеру.

- Старые песни приобрели новое звучание.А тексты,иногда философские,иногда надрывно-грустные,иногда полные юношеского максимализма вне времени.Они заставляют вдруг остановиться, задуматься, оглядеться, - рассказывают о новой работе авторы проекта.

Поклонников самарского музыканта информация о его новой сольной работе приятно удивила. Альбом увидел свет в июле 2019 года и сегодня оценить песни с него в живом звучании смогут все поклонники куйбышевского рока.

- Музыканты группы «Хобби» всегда уделяли текстам особое внимание потому,что считали, русский рок-это обязательно текст,а может быть даже в первую очередь текст. Поразительно,но многие тексты группы и сегодня свежи и актуальны, - говорят представители музыканта.

Концерт состоится 25 января 2020 года в ресторане Дирижабль. Вход бесплатный, но по пригласительным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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