2020-01-24T20:55:28+03:00
Общество

За неделю в Самарской области подорожала водка и морковь

А вот картофель и куриное яйцо, наоборот, подешевели
Евгения ВАСИНА
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Хорошо, что чай не подорожалХорошо, что чай не подорожалФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Специалисты службы государственной статистики по Самарской области рассказали, как изменились цены на отдельные виды товаров и услуг за период с 14 января 2020 года по 20 января. В основе отчета информация еженедельной регистрации потребительских цен на 67 видов важнейших товаров и услуг.

Так по данным ведомства, в регионе подорожала водка крепостью 40% и морковь. Горячительный напиток стал дороже на 1,66%, а корнеплод на 0,95%.

А вот картофель наоборот, потерял в цене. Теперь за килограмм овоща придется заплатить на 3,75% меньше. Потеряли в стоимость и куриные яйца. Они стали дешевле на 2,98%.

Цены на сыр, чаи, хлеб, спички, бензин АИ-98 остались без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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