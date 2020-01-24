В Самарской области внедорожника Рено занесло на скользкой дороге и вынесло в канаву с водой
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском районе Самарской области 24 января. В посёлке Новая Васильевка, дачный массив «Берёзка», погиб 68-летний водитель внедорожника Рено.
- По предварительным данным автомобиль занесло на скользкой дороге и вынесло в канаву. Автомобиль опрокинулся в воду на водительскую сторону. Во время аварии в салоне Рено находился один водитель, мужчина погиб, - рассказал в поисково-спасательной службе Самарской области.
Чтобы достать тело мужчины к месту аварии в 16:34 к месту были направлены спасатели Поисково-спасательной службы Тольятти. Они извлекли тело и передали его сотрудникам полиции. Сейчас по факту происшествия ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU