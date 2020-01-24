2020-01-24T22:41:53+03:00
Спорт

Любителям футбола предложили нарисовать афишу для игры «Крылья Советов» – «Оренбург»

Автор лучшей работы получит заманчивое предложение от клуба
Евгения ВАСИНА
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Не упустите свой шансНе упустите свой шансФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Через месяц «Крылья Советов» возобновят сезон Российской Премьер-лиги матчем с «Оренбургом». Игра пройдет 28 февраля на стадионе «Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Пока идет подготовка к матчу, пресс-служба самарцев предложила любителям футбола придумать и нарисовать афиши к матчу с «Оренбургом», которую разместят во всех официальных ресурсах «Крыльев Советов» и на городских рекламных площадках. Автора лучшего эскиза не только пригласят на игру, но и укажут на всех афишах. А если работа окажется очень талантливо, ее автор может получить предложение о сотрудничестве с клубом.

- В конкурсе могут принять участие все желающие – возраст значения не имеет. На афише необходимо указать участников матча (например, логотипы команд), дату, время и место проведения игры, - сообщается на официальном сайте клуба «Крылья Советов».

Технические требования к афише: размер макета – 1800мм Х 1800мм, цветность – CMYK, разрешение – 300 dpi, форматы – AI, EPS, CDR, PSD со слоями. Необходимо приложить используемые шрифты в архив вместе с макетом.

Работы с указанием Ф.И.О., года рождения и контактного телефона надо отправить на почту: press@ks-samara.com до 6 февраля включительно. Итоги конкурса подведут 10 февраля и опубликуют на сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Любителям футбола предложили нарисовать афишу для игры «Крылья Советов» – «Оренбург»
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