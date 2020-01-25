Один погиб двое пострадали: возле парка им.Гагарина в Самаре легковушка въехала в фуру
Вчера, 24 января на Московском шоссе в районе парка им.Гагарина произошло серьезное ДТП: легковушка с несколькими пассажирами внутри протаранила фуру.
- Еду по Московскому смотрю все светится, мигалки, пожарные, скорая, реанимация. Вряд-ли в таком можно было выжить. Не понимаю я таких гонщиков, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" очевидец.
В причинах произошедшего сейчас разбирается полиция, официальной информации о произошедшем пока нет.
Однако активисты "Ночного патруля" сообщили, что водитель легковушки, возможно, был пьян. Но подтверждение этому может дать лишь соответствующая экспертиза.
По предварительным данным, в ДТП один человек погиб и двое пострадали, о их состоянии на данный момент ничего не сообщается.
В Самаре легковущка влетела в фуру.Вера ЦЫГАНКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU