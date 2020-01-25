Один погиб двое пострадали: возле парка им.Гагарина в Самаре легковушка въехала в фуру

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:07:44+03:00

Фото с места ДТП уже выложили в соцсети активисты "Ночного патруля"

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Вчера, 24 января на Московском шоссе в районе парка им.Гагарина произошло серьезное ДТП: легковушка с несколькими пассажирами внутри протаранила фуру.

- Еду по Московскому смотрю все светится, мигалки, пожарные, скорая, реанимация. Вряд-ли в таком можно было выжить. Не понимаю я таких гонщиков, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" очевидец.

В причинах произошедшего сейчас разбирается полиция, официальной информации о произошедшем пока нет.

Однако активисты "Ночного патруля" сообщили, что водитель легковушки, возможно, был пьян. Но подтверждение этому может дать лишь соответствующая экспертиза.

По предварительным данным, в ДТП один человек погиб и двое пострадали, о их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/756807" frameborder="0"></iframe> В Самаре легковущка влетела в фуру.Вера ЦЫГАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU