Два человека погибли в страшном ДТП в Большечерниговском районе

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:25:38+03:00

Пострадал ли кто-то еще в этой аварии, пока не известно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня, 25 января, около часа назад в Большечерниговском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека.

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе областного МВД, сейчас на месте происшествия работают полицейские.

На данный момент известно, что на 156 км автодороги "Самара-Большая Черниговка" водитель легковушки Daewoo по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой.

На данный момент известно о двух погибших, люди находились в легковушке. На месте работают медики и полиция, подробности ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU