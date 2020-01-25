Два человека погибли в страшном ДТП в Большечерниговском районе
Сегодня, 25 января, около часа назад в Большечерниговском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека.
Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе областного МВД, сейчас на месте происшествия работают полицейские.
На данный момент известно, что на 156 км автодороги "Самара-Большая Черниговка" водитель легковушки Daewoo по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой.
На данный момент известно о двух погибших, люди находились в легковушке. На месте работают медики и полиция, подробности ЧП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU