С места аварии в роддом: самарчанка успешно родила ребенка после массового ДТП на Южном шоссе
Сегодня в 10.45 в Самаре на Южном шоссе произошло массовое ДТП. Разъехаться не смогли три машины: Volkswagen Tiguan, Лада "Приора" и ZAZ Chance.
Как корреспонденту "КП-Самара" сообщили в пресс-службе областного МВД, по предварительным данным, Volkswagen Tiguan ехал по Южному шоссе со стороны ул.Промышленности в направлении ул.Уральской, за рулем была женщина 1949 года рождения. В районе "Амбара" иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Приорой", и ВАЗовскую легковушку отбросило на ZAZ Chance, которая до этого ехала в том же направлении, что и "Приора".
Причины, по которым иномарка выехала на полосу встречного движения, сейчас выясняются.
Очевидцы сообщали, что в одной из машин была беременная женщина.
- Муж вез ее в роддом, - пишут в соцсетях свидетели аварии.
В полиции сообщили, что с места ДТП в больницу доставили только одного человека - беременную женщину 1987 года рождения. Она уже успешно родила. Сама молодая мать, по предварительным данным, серьезных травм в аварии не получила.
ИСТОЧНИК KP.RU