С места аварии в роддом: самарчанка успешно родила ребенка после массового ДТП на Южном шоссе

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:32:44+03:00

В аварии недалеко от ТЦ "Амбар", по предварительным данным, никто серьезно не пострадал

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Сегодня в 10.45 в Самаре на Южном шоссе произошло массовое ДТП. Разъехаться не смогли три машины: Volkswagen Tiguan, Лада "Приора" и ZAZ Chance.

Как корреспонденту "КП-Самара" сообщили в пресс-службе областного МВД, по предварительным данным, Volkswagen Tiguan ехал по Южному шоссе со стороны ул.Промышленности в направлении ул.Уральской, за рулем была женщина 1949 года рождения. В районе "Амбара" иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Приорой", и ВАЗовскую легковушку отбросило на ZAZ Chance, которая до этого ехала в том же направлении, что и "Приора".

Причины, по которым иномарка выехала на полосу встречного движения, сейчас выясняются.

Очевидцы сообщали, что в одной из машин была беременная женщина.

- Муж вез ее в роддом, - пишут в соцсетях свидетели аварии.

В полиции сообщили, что с места ДТП в больницу доставили только одного человека - беременную женщину 1987 года рождения. Она уже успешно родила. Сама молодая мать, по предварительным данным, серьезных травм в аварии не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU