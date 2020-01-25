Вот это везение: в Самарской области иномарка протаранила "Ларгус", улетела в кювет, а водитель не получил ни царапины

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:52:24+03:00

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В ночь с 23 на 24 января в Волжском районе произошло ДТП, в результате которого в кювет улетели сразу две машины - Лада "Ларгус" и Toyota Camry.

- По предварительным данным, виновником аварии был водитель иномарки, он выехал на полосу встречного движения в том месте, где это было запрещено, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе областного МВД.

На встречке Toyota столкнулась с "Ларгусом", от удара оба автомобиля улетели в кювет и опрокинулись.

Удивительно, но предполагаемый виновник аварии не получил ни царапины, зато пострадали три пассажира "Ларгуса": одного из них госпитализировали, двух других медики осмотрели в больнице и отпустили долечиваться дома.

В полиции сейчас проводят проверку по факту этого ДТП, процессуальное решение пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU