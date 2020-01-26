2020-01-26T10:15:57+03:00
Происшествия

"Не хотел выходить": самарец получил травму головы, когда его вытолкнули из трамвая

Сейчас в деле разбирается полиция
Ольга НОВИКОВААлександра БУДАЕВА
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Пассажир трамвая получил серьезную травмуПассажир трамвая получил серьезную травмуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22 января в одну из самарских больниц поступил мужчина с серьезной травмой головы. Его личность до сих пор не установлена.

- Насколько нам известно, он сообщил медикам, что травму получил, когда его вытолкнули из трамвая, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - По предварительным данным, сделать это мог кондуктор трамвая, когда мужчина попытался проехать без билета.

Впрочем, в ТТУ факт расправы над безбилетником опровергли. По словам начальника ТТУ Михаила Ефремова, имела место обычная драка. ЧП случилось в районе Дома Печати в трамвае 18 маршрута

- У трамвая случилась техническая неисправность, на место приехал сотрудник технической службы, - рассказал «Комсомольской правде-Самара» Михаил Ефремов. - В салоне находился человек неряшливого вида, в состоянии алкогольного опьянения. Его попросили выйти, тот не согласился.

Слово за слово - началась потасовка, в результате сотрудник технической службы вытолкнул пассажира из трамвая и тот получил серьезную травму. Полиция начала проверку всех обстоятельств произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено, обвинение никому не предъявлено.

- Сейчас, на время проверки, которую проводит полиция, этот сотрудник временно отстранен от работы, - пояснил Михаил Ефремов. - Если правоохранители решат, что он превысил свои полномочия, он будет наказан по всей строгости закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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