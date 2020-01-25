На реконструкцию роддома, в котором появился на свет Дмитрий Азаров, потратят 15 млн рублей

25 Янв. 2020 2020-01-25T21:30:21+03:00

В этом здании когда-то размещалась больница "Красного Креста" Фото: Яндекс.Карты

Подрядчик уже выбран, в здании разместится поликлиника

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В Самарской области выбран подрядчик, который займется реставрацией здания на перекрестке улиц Буянова и Льва Толстого в Самаре, ранее тут размещалась больница "Красного Креста". Как сообщает "СитиТрафик", в это же здании когда-то появился на свет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Подрядчика определяли через торги, начальная стоимость контракта составляла 21,3 млн рублей, в ходе торгов ее удалось уменьшить до 15 млн рублей.

Торги выиграло ООО “Архитектурно-проектное предприятие “Раритет”. Предполагается, что после окончания работ в здании, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения, разместится поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU