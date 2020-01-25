2020-01-25T21:30:21+03:00
Общество

На реконструкцию роддома, в котором появился на свет Дмитрий Азаров, потратят 15 млн рублей

Подрядчик уже выбран, в здании разместится поликлиника
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
В этом здании когда-то размещалась больница "Красного Креста"В этом здании когда-то размещалась больница "Красного Креста"Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Самарской области выбран подрядчик, который займется реставрацией здания на перекрестке улиц Буянова и Льва Толстого в Самаре, ранее тут размещалась больница "Красного Креста". Как сообщает "СитиТрафик", в это же здании когда-то появился на свет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Подрядчика определяли через торги, начальная стоимость контракта составляла 21,3 млн рублей, в ходе торгов ее удалось уменьшить до 15 млн рублей.

Торги выиграло ООО “Архитектурно-проектное предприятие “Раритет”. Предполагается, что после окончания работ в здании, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения, разместится поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров показал, каким он был студентом
Дмитрий Азаров показал, каким он был студентом
На реконструкцию роддома, в котором появился на свет Дмитрий Азаров, потратят 15 млн рублей
Вот это везение: в Самарской области иномарка протаранила "Ларгус", улетела в кювет, а водитель не получил ни царапины
Купил Mercedes, а на права "забыл"? Под Тольятти у водителя дорогой иномарки изъяли поддельные права
Ночью Самарскую область заметет: жителей просят быть осторожными
Сызранская полиция просит помощи в розыске женщины, которая сняла деньги с чужой карты
Ехал на летней резине: стали известны подробности ночной аварии на Московском шоссе в Самаре
Самарского "киборга-сноубордиста" просят отправить на первые соревнования
Хрупкая, но боевая: девушка-полицейский из Сызрани показала студентам, в чем сила
"Закрыть нельзя оставить": зачем власти предлагают перекрыть ул.Авроры на 5 дней
С места аварии в роддом: самарчанка успешно родила ребенка после массового ДТП на Южном шоссе
Из мести спалил целый дом: житель Пестравского района может отправиться в колонию за поджог
Машина всмятку: два человека погибли, еще двое попали в больницу в Большечерниговском районе
Все проезжали мимо: в Тольятти молодой водитель замерзал в снегу, пока его не вытащили полицейские
Спаслись всей семьей: в Октябрьске рано утром вспыхнул жилой дом, жильцы чудом выжили
Знай наших! Юные спортсмены из Самарской области стали лучшими фехтовальщиками в России
Один погиб двое пострадали: возле парка им.Гагарина в Самаре легковушка въехала в фуру
Любителям футбола предложили нарисовать афишу для игры «Крылья Советов» – «Оренбург»
В Сбербанке только наличными: самарцам рассказали, как платить за горячую воду и тепло без комиссии
В Самарской области внедорожника Рено занесло на скользкой дороге и вынесло в канаву с водой