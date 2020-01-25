На реконструкцию роддома, в котором появился на свет Дмитрий Азаров, потратят 15 млн рублей
В Самарской области выбран подрядчик, который займется реставрацией здания на перекрестке улиц Буянова и Льва Толстого в Самаре, ранее тут размещалась больница "Красного Креста". Как сообщает "СитиТрафик", в это же здании когда-то появился на свет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Подрядчика определяли через торги, начальная стоимость контракта составляла 21,3 млн рублей, в ходе торгов ее удалось уменьшить до 15 млн рублей.
Торги выиграло ООО “Архитектурно-проектное предприятие “Раритет”. Предполагается, что после окончания работ в здании, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения, разместится поликлиника.
ИСТОЧНИК KP.RU