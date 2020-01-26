2020-01-26T01:54:42+03:00
Дом. Семья

Выжил лишь чудом: в Зубчаниновке подобрали разорванного псами той-терьера

У малыша поврежден глаз, оторвано ухо, плюс ветеринары обнаружили множество тяжелых травм
Александра БУДАЕВА
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Лечением той-терьера занимаются сотрудники НКО фонд"Доброе сердце мира"Лечением той-терьера занимаются сотрудники НКО фонд"Доброе сердце мира"Фото: Соцсети
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В поселке Зубчаниновка волонтеры подобрали травмированного той-терьера. Предположительно, его подрали собаки, которые были побольше его по размеру.

- Бедный песик буквально валялся на холодной, мокрой земле, не способный даже подняться, насколько травмированный и истощенный он был, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" волонтеры. - Малышу, очевидно, не повезло попасть в лапы больших собак - он сильно искусан.

У собаки были повреждены ухо, глаз, голова и шея, ветеринары были удивлены, что при таких серьезных травмах малыш выжил.

На собаке был ошейник, но его хозяев пока найти не удалось. Лечением собаки сейчас занимаются сотрудники НКО Фонд "Доброе сердце мира".

Волонтеры НКО фонд"Доброе сердце мира" выложили фото пострадавшего малыша Фото: Соцсети

Волонтеры НКО фонд"Доброе сердце мира" выложили фото пострадавшего малышаФото: Соцсети

Перечислить деньги на лечение малыша можно следующими способами:

- через банковские карты, Яндекс.Деньги, QIWI и WebMoney на официальном сайте НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА" (обязательно с пометкой для ID 14257)

- через СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500

- через приложение Сбербанк Онлайн: в поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира», ведите ваше ФИО, заполните строки «Адрес» и «Назначение платежа» (Благотворительность и ID или кличку животного), после чего ведите сумму пожертвования и подтвердите платеж.

‼РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СБОРА ПОМОЩИ ‼

1) Перевод с карт СБЕРБАНКА, ВТБ24 и других банков, а также с Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney на нашем официальном сайте:

https://dobroserd.ru/help/

Обязательно с пометкой для ID 14257

2) СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500 (пометку «для кого» в СМС НЕ ПИСАТЬ! - иначе перевод не пройдет!).

3) Для владельцев карт Сбербанка при оплате через приложение Сбербанк Онлайн:

В поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира» (если в поиске у вас не удалось найти наш Фонд, то необходимо поменять в настройках приложения регион на Самарскую область) и выберите для оплаты>Введите Ваше ФИО>Заполните строки «Адрес» и «Назначение платежа» (Благотворительность и ID или кличку животного)>Введите сумму пожертвования>Подтвердите платеж.

Также вы можете скачать и распечатать квитанцию для оплаты через отделение Сбербанка: https://dobroserd.ru/include/platezhka_qr.pdf

4) НОВЫЙ ЛЁГКИЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА

В приложении Вашего банка выберите "Оплата по QR или штрих-коду">

Отсканируйте QR-код, который прикреплён к посту>Далее следуйте подсказкам приложения.

История подопечного: https://vk.com/topic-145583685_40805815

!!! Финотчет согласно закону РФ для официальных Благотворительных организаций формируется общий по всем животным, т.к. реквизиты для сбора помощи единые. Данный отчет сдается в Министерство Юстиции 1 раз в год и размещается на официальном сайте Министерства.

!!! Денежные средства собранные сверх необходимой суммы, будут направлены на лечение других экстренных животных Фонда и на поддержание приюта для тяжелобольных животных.

!!! НКО ФОНД «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА» является некоммерческой организацией, что является гарантом и отображением ее благотворительной деятельности. Все собранные организацией средства могут быть использованы ей только на виды деятельности, ради которых она создана. Для посетителей сайта это означает, что они могут быть уверены в том, что все переведенные ими пожертвования получит именно тот подопечный, которому они предназначены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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