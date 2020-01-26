В Самаре откроются две новые точки приема вторсырья на благотворительность

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:19:43+03:00

На акции по сбору вторсырья на благотворительность приходит все больше самарцев Фото: Ольга НОВИКОВА

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Команда проекта «Вторсырье на благотворительность» открывает две новые точки для раздельного сбора отходов в Самаре. Они разместятся в районе автостанции Аврора и на площади Кирова. Новые пункты приема вторсырья заработают уже с 1 февраля.

- Мы приглашаем всех неравнодушных самарцев присоединиться к команде волонтеров, - призывают организаторы проекта. - Мы расширяем число точек приема, чтобы горожанам было удобнее сдавать вторсырье, и нам очень нужны помощники.

Напомним, акции проекта «Вторсырье на благотворительность» проходят каждую первую субботу месяца с 10.00 до 14.00. Сдать пластик, металл, стекло и бумагу самарцы могут в нескольких точках города. Вторсырье принимают около парка им.Гагарина, в сквере Высоцкого, на пр.Ленина/ул.Осипенко, ул. Димитрова/Московское шоссе, на территории образовательного центра «Выше радуги» на ул. XXII Партсъезда, а теперь еще и на пл.Кирова и на Авроре. Кроме того, сдать чистое рассортированное вторсырье самарцы могут самостоятельно - отвезти на склад рядом с ОЦ «Выше радуги» каждый будний день с 10.00 до 14.00. Вырученные от сдачи вторсырья деньги организаторы проекта направляют благотворительным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU