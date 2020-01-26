Труп в гаражах: после пожара в Кировском районе нашли тело неизвестного мужчины

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:00:52+03:00

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В Кировском районе Самары после пожара в гаражах нашли труп неизвестного мужчины. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 01.42 ночи. Огонь вспыхнул в двух гаражах около дома №7 по Коломенскому переулку в Кировском районе Самары

- Площадь возгорания составила 25 кв.метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. – На месте пожара работало девять огнеборцев.

Ликвидировать возгорание удалось к двум часам ночи. После того, как огонь был погашен, на пожарище был обнаружен труп неизвестного мужчины. Его личность и причины смерти сейчас выясняют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU