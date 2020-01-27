В Самаре неизвестный водитель сбил мальчика на Бубнова и уехал

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:25:57+03:00

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В Самаре полицейские разыскивают автомобилиста, который 23 января сбил на улице Бубнова ребенка и уехал. ДТП произошло примерно в 16:05 напротив дома № 3.

- Неизвестный водитель, управляя, предположительно, автомобилем «Нива», двигался по улице Бубнова со стороны Московского шоссе в направлении улицы Молодежной. В пути следования он наехал на 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности скрывшегося водителя и его местонахождении, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU