Самарским старшеклассникам выдадут «экорюкзачки» и отправят патрулировать территорию

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:52:31+03:00

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В Самарской области стартовал федеральный проект «Экологический патруль», который призван привлечь внимание подрастающего поколения к состоянию окружающей среды. Участие в нем могут принять школьники, которые учатся в 8-11 классах. О том, как старшеклассникам стать частью проекта, рассказали на тематическом семинаре, в котором приняли участие эксперты в области экологии, к примеру, представители ГК «ЭкоВоз». Компания одной из первых ввела патрулирование лесов Тольятти после пожаров в 2010 году.

- Проект «Экологический патруль» нацелен на воспитание поколения неравнодушных к проблемам окружающей среды людей и является важным шагом к профессиональному развитию подрастающего поколения области. Именно молодежь должна быть той движущей силой, которая и сохранит, и приумножит наши природные ресурсы, - отметил гендиректор ГК «ЭкоВоз», депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

В рамках проекта школьникам выдадут специально разработанные «экорюкзачки». С помощью них ребята смогут делать замеры качества воздуха, воды и почвы. На основе полученных данных им нужно будет сделать определенные выводы и предложить свои решения по решению природных проблем. Подробнее о том, как стать участником проекта «Экологический патруль», можно узнать на платформе «Реактор».

ИСТОЧНИК KP.RU