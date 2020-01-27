В Самарской области из-за сильного ветра и метели ухудшится видимость

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:53:25+03:00

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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Причина — усиление ветра и метель.

- Утром и днем в понедельник, 27 января, местами по Самарской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с. Местами метель при видимости 500-1000 метров, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности не выходить из зданий. Тем же, кого непогода застанет на улице, советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, остановок общественного транспорта и недостроев. Автомобилистам сотрудники МЧС рекомендуют быть аккуратнее за рулем, машины парковать вдали от деревьев или поставить их в гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU