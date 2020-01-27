Аэропорт Курумоч назвал авиакомпании, которые почти никогда не опаздывают

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:29:10+03:00

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Самарский аэропорт Курумоч составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в 2019 году. При подсчете учитывались регулярные и чартерные рейсы. Задержкой считалось отклонение от вылета на 15 и более минут.

- Среди российских перевозчиков, которые совершают более 500 рейсов в год, лидером пунктуальности стала авиакомпания «Нордавиа» — 96%. «Аэрофлот» и «Россия» получили одинаковую оценку в 95%. На третьем месте авиакомпания S7 — 93%, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Среди региональных авиакомпаний самыми точными в вылетах стали «Ижавия» (98%), «ЮВТ Аэро», «Оренбуржье» и «Ямал» (96%), а также Nordwind Airlines. Что касается зарубежных перевозчиков, то самыми пунктуальными среди них признали «Узбекистон хаво йуллари» (98%), греческую компанию Ellinair SA (88%) и Turkish Airlines (84%).

ИСТОЧНИК KP.RU