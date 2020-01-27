Не услышал сигнал: в Самаре глухонемой мужчина попал под электричку

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:47:27+03:00

После столкновения с электричкой мужчину увезли в больницу с различными травмами Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

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Утром в понедельник, 27 января, на железной дороге в Самаре произошло ЧП. Примерно в 7 часов на 3 км седьмого пикета перегона Самара — Безымянка под колеса электропоезда угодил 63-летний мужчина.

- Мужчина был травмирован при переходе через несанкционированный пешеходный переход. Он попал в габариты электропоезда и был задет им. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, - сообщила «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Насколько известно, мужчина получил перелом трех ребер и рваную травму мягких тканей правой ноги. Как отмечают правоохранители, машинист электропоезда подавал мужчине звуковые сигналы, но тот на них не отреагировал. Как оказалось, пострадавший — глухонемой. Сейчас транспортные прокуроры проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU