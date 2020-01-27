В Самаре молодым врачам и медсестрам пообещали доплаты в 3-5 тысяч рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:00:38+03:00

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В Самаре медработники получат дополнительную поддержку. Уже в этом году им начнут выплачивать по 3-5 тысяч рублей. На доплаты смогут рассчитывать медики не старше 35 лет, работающие в госучреждениях и которые закончили обучение не более трех лет назад. Речь идет об участковых терапевтах, педиатрах, врачей общей практики и их медсестер.

- Для врачей такая выплата составит 5 тысяч рублей, для медицинских сестер 3 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также отдельным категориям медицинских работников будут компенсировать часть родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детсадах. Размер выплаты составит не более 5 тысяч рублей. Отметим, что доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Кроме того, медработники Куйбышевского и Красноглинского районов смогут получить компенсацию за оплату съемного жилья до 12 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU