2020-01-27T17:11:21+03:00
Происшествия

На трассе под Самарой столкнулись Lexus и КамАЗ: водитель иномарки погиб

Из покореженной машины погибшего доставали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Днем в понедельник, 27 января, на 44 км трассы Самара - Оренбург в Кинельском районе произошла смертельная авария. В районе поселка Просвет столкнулись Lexus и КамАЗ.

- В результате произошедшего водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Чтобы его деблокировать, понадобилась помощь спасателей. На место выезжали сотрудники техногенного отряда региона, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Чтобы достать погибшего мужчину из покореженной иномарки, спасателям понадобилось около двух часов. Они использовали гидроинструмент. В 15:46 спасатели извлекли мужчину из салона и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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