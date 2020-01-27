На трассе под Самарой столкнулись Lexus и КамАЗ: водитель иномарки погиб

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:11:21+03:00

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Днем в понедельник, 27 января, на 44 км трассы Самара - Оренбург в Кинельском районе произошла смертельная авария. В районе поселка Просвет столкнулись Lexus и КамАЗ.

- В результате произошедшего водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Чтобы его деблокировать, понадобилась помощь спасателей. На место выезжали сотрудники техногенного отряда региона, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Чтобы достать погибшего мужчину из покореженной иномарки, спасателям понадобилось около двух часов. Они использовали гидроинструмент. В 15:46 спасатели извлекли мужчину из салона и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU