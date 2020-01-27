На стройке в Октябрьском районе Самары найдены мигранты, работавшие с нарушением законов РФ

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на одну из стройплощадок в Октябрьском районе пришли с проверкой полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОНа самарского управления Росгвардии. Там были выявлены факты нарушения миграционного законодательства России, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Из 50 граждан иностранных государств, работающих на возведении дома, восемь работали с нарушением закона. Так, трудовая деятельность работниками велась без патента на работу. Нарушители законодательства привлечены к административной ответственности.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя, допустившего иностранных граждан к трудовой деятельности, - отметил начальник отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области Сергей Иванов. - Ответственность за подобное нарушение предусматривает штраф в размере до 800 тысяч рублей. Полицейские продолжат проводить профилактические мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства на территории Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU