Самарца задержали на почте за посылку с таблетками из Республики Беларусь

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:05:33+03:00

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Житель Самары пришел на почту за посылкой из Республики Беларусь и стал фигурантом уголовного дела. Дело в том, что в ней находились 100 таблеток препарата DANABOL, который содержит в своем составе сильнодействующие вещества.

- По подозрению в контрабанде сильнодействующих веществ был задержан 38-летний житель Самары. Проверка показала, что препарат, который он пришел получать на почту, содержит в своем составе метандиенон (метандростенолон) весом 7,75 г. Он включен в список сильнодействующих веществ, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Никаких разрешительных документов на препарат самарец не предоставил. В итоге на него завели уголовное дело. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU