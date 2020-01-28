2020-01-28T10:44:21+03:00
Общество

Выставка «Уши, лапы, хвост » в Самаре 2020: выставки животных, соревнования, товары и услуги для питомцев

В выставочном центре «Экспо-Волга» в Самаре с 7 по 9 февраля пройдет VII Межрегиональная выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши Лапы Хвост» в Самаре 2020
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Выставка «Уши, лапы, хвост » в Самаре 2020: выставки животных, соревнования, товары и услуги для питомцевВыставка «Уши, лапы, хвост » в Самаре 2020: выставки животных, соревнования, товары и услуги для питомцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выставка «Уши, лапы, хвост» - крупнейшая в Поволжье. На ее площадках каждый год собираются профессионалы из Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей. На выставочных стендах зоомагазинов можно будет найти товары для животных ведущих российских компаний.

Впервые на выставке «Уши, лапы, хвост» в 2020 году примут участие конно-спортивные клубы, будут представлены товары и услуги для лошадей и всадников.

7 февраля на выставке пройдут: Самарский ветеринарный форум «VolgaVet2020» с мастер-классами и Всероссийский конкурс грумеров «ВолгаГрум2020».

8 февраля состоится Международная выставка грызунов экзотических пород «Зообум на Волге», на которой можно будет увидеть дегу необычных окрасов, экзотических морских свинок, декоративных крыс и дамбо.

По доброй традиции 8 февраля в «ЭкспоВолгу» приедут питомцы из приютов для животных – состоится благотворительная выставка «Друг человека». Ее цель - найти новый дом и заботливых хозяев для кошек и собак.

9 февраля откроется Международная выставка кошек GrandPrix EV- 2020.

В рамках «Уши, лапы, хвост» в Самаре 9 февраля 2020 года также пройдет Всероссийская выставка собак. 7 февраля для друзей человека устроят соревнования по аджилити - новому виду спорта на ловкость.

Гостей на выставку «Уши, лапы, хвост» в Самаре в 2020 году ждут с 7 по 9 февраля, с 10.00, по адресу: Выставочный центр «ЭкспоВолга», ул. Мичурина, 23а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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