В Самарской области врач ради прибавки к зарплате проводила на бумаге диспансеризацию пациентов
В Самарской области предстала перед судом врач из села Августовка Большечерниговского района. Женщину обвиняли в служебном подлоге.
- Было установлено, что с февраля по август 2018 года врач вносила в медкарты пациентов ложные сведения о прохождении ими диспансеризации. Таким образом, результаты работы медика искусственно завышались, что являлось основанием для получения стимулирующих выплат, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Женщина полностью признала свою вину и пообещала возместить причиненный ущерб. Уголовное дело в отношении нее прекратили, но назначили судебный штраф в 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU