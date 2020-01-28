В Самарской области врач ради прибавки к зарплате проводила на бумаге диспансеризацию пациентов

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:45:56+03:00

Женщина пообещала возместить весь причиненный ущерб, и дело ее закрыли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Самарской области предстала перед судом врач из села Августовка Большечерниговского района. Женщину обвиняли в служебном подлоге.

- Было установлено, что с февраля по август 2018 года врач вносила в медкарты пациентов ложные сведения о прохождении ими диспансеризации. Таким образом, результаты работы медика искусственно завышались, что являлось основанием для получения стимулирующих выплат, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Женщина полностью признала свою вину и пообещала возместить причиненный ущерб. Уголовное дело в отношении нее прекратили, но назначили судебный штраф в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU