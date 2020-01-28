2020-01-28T14:36:56+03:00
Общество

Стало известно, когда из Самары запустят прямые субсидируемые рейсы в Париж

Льготные перевозки позволят повысить туристическую привлекательность региона и наладить международное сотрудничество
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прямые рейсы из Самары в Париж запустят в 2020 годуПрямые рейсы из Самары в Париж запустят в 2020 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, когда между Самарой и Парижем запустят прямые субсидируемые рейсы. По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, перевозки по этому маршруту стартуют уже в 2020 году.

- Наиболее предпочтительным аэропортом для приема рейса из Самары во Франции являются международный аэропорт Париж – Шарль-де-Голь или аэропорт Париж – Орли. Они находятся на доступном удалении от штаб-квартиры Renault Group и туристического центра Франции — Парижа, - говорится в пояснительной записке к проекту постановления областного минтранса.

Предполагается, что новый авиамаршрут поможет повысить инвестиционную и туристическую привлекательность Самарской области. Также прямое авиасообщение между Самарой и Парижем будет способствовать развитию международного сотрудничества, к примеру, таких компаний, как АвтоВАЗ, «Электрощит»-ТМ, РКЦ «Прогресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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