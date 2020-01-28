2020-01-28T16:45:49+03:00
Происшествия

Самарцу дали 2 года "строгача" за нападение с ножом на полицейского

Мужчина пытался сбежать при задержании и порезал стражу порядка руку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина пошел на преступление, имея на иждивении отца-инвалида, двух детей и беременную супругуМужчина пошел на преступление, имея на иждивении отца-инвалида, двух детей и беременную супругуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который обвинялся в нападении с ножом на полицейского. К счастью, страж порядка серьезно не пострадал, но от уголовной ответственности злоумышленника это не спасло.

- Мужчина находился в розыске за ранее совершенное преступление. 2 октября 2019 года на его "след" вышли двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП № 1. Полицейские начали преследовать мужчину в СНТ "Студеный Овраг", однако тот выхватил нож и ударил им полицейского в левую кисть, причинив поверхностные раны, - сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.

Суд признал самарца виновным и, учитывая то, что у него на иждивении находятся беременная супруга, двое детей и отец-инвалид, а также имеются серьезные заболевания, назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы. Между тем, служители Фемиды вынесли ему приговор и по другому делу. В итоге по совокупности преступлений мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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