К концу рабочей недели в Самарской области снова будет плюсовая температура

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:11:33+03:00

В среду все еще будет холодно, а вот с четверга начнется потепление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарскую область к концу рабочей недели вернется тепло. Днем в четверг и пятницу, 30 и 31 января, столбики термометров покажут +1… +4. Ночью в четверг -7… -12, в пятницу -1… -6. При этом синоптики Приволжского УГМС обещают облачную погоду, мокрый снег, местами гололед. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

А вот в среду, 29 января, все еще будет холодно. Ночью -12… -17, днем -6… -11. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU