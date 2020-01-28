В Самаре столкнулись «Газель» и автобус с пассажирами
В Самаре вечером во вторник, 28 января, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Тухачевского столкнулись «Газель» и автобус 34-го маршрута. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Самара».
- Улица Тухачевского. Водитель автобуса совершил ДТП при обгоне автомобиля «Газель», который выезжал со двора, - отметил очевидец.
Однако многие комментаторы отмечают, что возможно спровоцировал аварию водитель «Газели», т.к. выезжал с прилегающей территории и должен был уступить дорогу автобусу, который ехал по главной улице.
Еще один очевидец уверяет – водитель вел автобус агрессивно.
- Водитель очень агрессивно вел автобус: резко тормозил, резко поворачивал, словно торопился куда-то, - уверяет самарец.
О пострадавших информации нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU