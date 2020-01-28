В Самаре столкнулись «Газель» и автобус с пассажирами

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:01:47+03:00

О пострадавших информации нет

Изменить размер текста: A A

В Самаре вечером во вторник, 28 января, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Тухачевского столкнулись «Газель» и автобус 34-го маршрута. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Самара».

- Улица Тухачевского. Водитель автобуса совершил ДТП при обгоне автомобиля «Газель», который выезжал со двора, - отметил очевидец.

Однако многие комментаторы отмечают, что возможно спровоцировал аварию водитель «Газели», т.к. выезжал с прилегающей территории и должен был уступить дорогу автобусу, который ехал по главной улице.

Еще один очевидец уверяет – водитель вел автобус агрессивно.

- Водитель очень агрессивно вел автобус: резко тормозил, резко поворачивал, словно торопился куда-то, - уверяет самарец.

О пострадавших информации нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU