2020-01-28T19:01:47+03:00
Происшествия

В Самаре столкнулись «Газель» и автобус с пассажирами

О пострадавших информации нет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Виновника аварии будут устанавливать полицейские. Фото: vk.com/overstory163.Виновника аварии будут устанавливать полицейские. Фото: vk.com/overstory163.
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В Самаре вечером во вторник, 28 января, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Тухачевского столкнулись «Газель» и автобус 34-го маршрута. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Самара».

- Улица Тухачевского. Водитель автобуса совершил ДТП при обгоне автомобиля «Газель», который выезжал со двора, - отметил очевидец.

Однако многие комментаторы отмечают, что возможно спровоцировал аварию водитель «Газели», т.к. выезжал с прилегающей территории и должен был уступить дорогу автобусу, который ехал по главной улице.

Еще один очевидец уверяет – водитель вел автобус агрессивно.

- Водитель очень агрессивно вел автобус: резко тормозил, резко поворачивал, словно торопился куда-то, - уверяет самарец.

О пострадавших информации нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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