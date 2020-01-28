Баскетболистки «Самары» обыграли «Пересвет» 58:39

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:43:55+03:00

Хозяйки с первых минут завладели инициативой и не отпускали ее до конца встречи. Фото: БК "Самара".

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«Самара» обыграла команду «Пересвет» из города Шахты в матче регулярного чемпионата женской Суперлиги-2. Встреча проходила в столице 63 региона и завершилась со счетом 58:39.

Хозяйки с первых минут завладели инициативой и не отпускали ее до конца встречи. В счете «Самара» вела весь матч, не позволяя команде из Ростовской области подобраться к себе. Самой результативной в составе волжанок стала Людмила Мальцева, которая набрала 13 очков.

Второй матч тура эти команды сыграют в среду, 29 января. Встреча пройдет в СК СамГТУ, начало – в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU