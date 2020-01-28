2020-01-28T21:11:54+03:00
Общество

В Самарской области пройдет обсуждение по поводу возвращения льгот ветеранам труда и пенсионерам

Льготы отменили в начале 2017 года
Роман АБРАМСКИЙ
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В Самаре прошло расширенное заседание региональной Общественной палаты, провел его губернатор области Дмитрий Азаров.В Самаре прошло расширенное заседание региональной Общественной палаты, провел его губернатор области Дмитрий Азаров.
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В Самаре во вторник, 28 января, прошло расширенное заседание региональной Общественной палаты. Оно было посвящено подготовке и проведению Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. В заседании приняли участие ветераны, почетные граждане, общественники и т.д, провел его губернатор Дмитрий Азаров.

Во время обсуждения того, как распорядиться грантом, который регион получил в конце прошлого года за выполнение нацпроектов, прозвучало предложение вернуть льготы ветеранам труда, пенсионерам и другим категориям граждан, которые отменили в начале 2017 года. Внесла это предложение председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда ВС и правоохранительных органов Лидия Дубаева. Она отметила, что в регионе сейчас есть все условия, чтобы вернуть льготы. Дмитрий Азаров с этим согласился.

- Согласен с вами, это решение многие считают несправедливым. Уверен, что люди нас с вами поддержат. Давайте посоветуемся с ними, - сказал губернатор.

В ближайшее время планируют провести обсуждение по вопросу возвращения льгот. Собирать и анализировать мнение жителей области будет Общественная палата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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