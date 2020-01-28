«Самара» обыграла ЦСКА-2 в матче мужской Суперлиги

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:32:27+03:00

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«Самара» переиграла ЦСКА-2 в матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги. Встреча проходила во вторник, 28 января, в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 82:69. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба.

За гостей на самарцом паркете блистал экс-игрок волжан Филипп Стойко. В первой четверти он вывел свою команду вперед, правда, ненадолго, а потом не давал «Самаре» оторваться в счете. Впрочем, в третьем периоде хозяева выстроили в обороне стену, которую молодые «армейцы» пробить не смогли. После этого самарцы начали стабильно отрываться в счете и довели матч до уверенной победы.

Следующую встречу лидер регулярного чемпионата Суперлиги – «Самара» - сыграет в пятницу, 31 января. В «МТЛ Арене» «горожане» примут «Купол-Родники». Поединок начнется в 20:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU