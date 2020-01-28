Стали известны соперники «Крыльев Советов» на втором сборе в Турции

28 Янв. 2020 2020-01-28T22:07:35+03:00

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«Крылья Советов» проведут четыре контрольных матча на втором сборе во время зимней паузы в РПЛ. К весенней части чемпионата страны самарцы готовятся в турецком Белеке. Там волжане сыграют 2 февраля с песчанокопской «Чайкой» и чемпионом Беларуси «Динамо» из Бреста, а 8 февраля - с нижнекамским «Нефтехимиком» и датским клубом «Раннерс».

Встречи начнутся в 13:00 и 18:00 по самарскому времени, сообщает официальный твиттер «Крыльев».

Напомним, первый сбор «КС» также проводили в Белеке. Во время него самарцы сыграли два контрольных матча – с юрмалинским «Спартаком» и «Богемианс Прага 1905». Оба поединка закончились в пользу подопечных Миодрага Божовича – 4:1 и 4:3 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU