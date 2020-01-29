В Самарской области женщина на Hyundai неудачно пошла на обгон и устроила ДТП с 5 пострадавшими

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:38:48+03:00

Иномарка влетела в попутный грузовик, а потом врезалась во встречную легковушку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во вторник, 28 января, примерно в 15:00 на 27 км 780 м трассы «Димитровград - Узюково - Тольятти» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Hyundai Solaris, Lada Largus и грузовик. По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировала 44-летняя женщина на иномарке.

- Автомобилистка, двигаясь со стороны села Мусорка в направлении села Ташла, пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Она не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком DELPHIS111, который ехал в попутном направлении. От удара легковушку развернуло, и она врезалась в Largus, который двигался во встречном направлении, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали пять человек: женщина на Hyundai и трое ее пассажиров - 24-летняя девушка, 22-летний парень и 47-летний мужчина. Последних двух госпитализировали. Также травмы получил 36-летний водитель другой легковушки. Он от госпитализации отказался. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU