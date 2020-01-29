В Самаре сотрудники ДПС помогли авто с беременной женщиной домчаться до роддома

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:07:11+03:00

Полицейские побывали на выписке малыша и его мамы из роддома Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские помогли появиться на свет ребенку. У его матери, которая вместе с мужем ехала в машине по Московскому шоссе, неожиданно начались схватки. Быстро добраться до больницы без пяти минут родители сами не могли, поэтому попросили помощи у сотрудников ДПС.

- Лейтенанты полиции Федор Роенко и Антон Игонин сообщили о случившемся дежурному, а затем, включив звуковой сигнал и проблесковые маячки на служебной машине, сопроводили автомобиль с роженицей в больницу. В медучреждении роженица оказалась уже через четверть часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Медики взяли женщину под опеку. Вскоре она родила мальчика. Назвали его Артемом. На днях малыша и его маму выписали из больницы. На выписку пришли не только близкие семьи, но и полицейские Федор Роенко и Антон Игонин. Они подарили молодым родителям детское удерживающее кресло для безопасной перевозки в авто.

ИСТОЧНИК KP.RU