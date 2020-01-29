2020-01-29T10:32:21+03:00
Общество

В Самаре на месте аварийных двухэтажек возле ТЦ «Вива Лэнд» хотят построить развлекательный центр

С подобной инициативой выступил глава компании «Рубин»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Инвестор хочет привести в порядок квартал со старыми домами возле "Вива Лэнда"Инвестор хочет привести в порядок квартал со старыми домами возле "Вива Лэнда"Фото: Яндекс. Карты
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Квартал возле торгового центра «Вива Лэнд» в Самаре может обрести новую жизнь. Глава компании «Рубин» Дмитрий Ртищев предложил построить на месте старых расселенных двухэтажек крупный офисно-торговый и развлекательный центр. Об этом бизнесмен рассказал во вторник, 28 января, на заседании Совета по улучшению инвестклимата в регионе.

- Дмитрий Ртищев представил проект развития квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова в Кировском районе. Он хочет построить вместо аварийных двухэтажек офисно-торговый и развлекательный центр, а также привести эту территорию в порядок, - отметили в облправительстве.

Напомним, что данный проект обсуждается уже несколько лет, однако пока мэрия Самары не нашла компромисса с инвестором. Губернатор Дмитрий Азаров поручил привести с руководством компании необходимые встречи и вынести проект на общественные обсуждения. После этого данную инициативу еще раз рассмотрят на заседании регионального инвестсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре на месте аварийных двухэтажек возле ТЦ «Вива Лэнд» хотят построить развлекательный центр
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