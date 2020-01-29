В Самаре на Металлистов под колеса Lada Vesta угодила 12-летняя девочка
К счастью, школьница не получила серьезных травм
Полицейские разбираются в деталях ДТП с участием ребенка в СамареФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером во вторник, 28 января, в Самаре на улице Металлистов произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 18:10 напротив дома № 14 под колеса автомобиля "Лада Веста" угодила 12-летняя девочка.
- За рулем легковушки находился 44-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Победы в направлении улицы Физкультурной, сбил девочку. Ее на машине скорой помощи доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Медики осмотрели пострадавшую, а потом отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU