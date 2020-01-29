2020-01-29T11:56:42+03:00
Общество

В Самарской области виновник ДТП выплатил компенсацию пострадавшей стороне только после ареста авто

Погасить долг в 100 тысяч рублей мужчине помогли приставы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области приставы призвали к ответу мужчину, который устроил ДТП и не хотел возмещать ущерб пострадавшей стороне. Автомобилист задолжал другому участнику аварии 100 тысяч рублей. Выплатить долг его побудила только перспектива остаться без своего авто.

- Приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины. Добровольно моральный вред пострадавшей в ДТП стороне он так и не возместил. Поэтому приставы поехали к нему домой. Они составили акт описи и арестовали автомобиль мужчины, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Должника предупредили, что его машину могут продать, а вырученные деньги направить на погашение долга. Мужчина расставаться со своей «ласточкой» не захотел и сразу же поспешил выплатить всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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