2020-01-29T12:13:34+03:00
Общество

В Самарской области хотят сократить сроки доставки писем и посылок

Для этого «Почта России» создат в регионе трехуровневую логистическую систему
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обновить почтовую систему в регионе должны до конца 2020 годаОбновить почтовую систему в регионе должны до конца 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области ускорят доставку писем и посылок до жителей региона. Для этого «Почта России» хочет создать на территории губернии трехуровневую логистическую систему.

- Чтобы создать трехуровневую логистическую систему, нужно провести модернизацию существующей инфраструктуры. Это позволит применить современные автоматизированные технологии по сортировке почтовых отправлений, - сообщили представители «Почты России» на заседании Совета по улучшению инвестклимата в Самарской области.

Предполагается, что проект позволит создать в регионе еще 1500 рабочих мест. Срок реализации - декабрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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