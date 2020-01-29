В Самарской области хотят сократить сроки доставки писем и посылок

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:13:34+03:00

Обновить почтовую систему в регионе должны до конца 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для этого «Почта России» создат в регионе трехуровневую логистическую систему

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В Самарской области ускорят доставку писем и посылок до жителей региона. Для этого «Почта России» хочет создать на территории губернии трехуровневую логистическую систему.

- Чтобы создать трехуровневую логистическую систему, нужно провести модернизацию существующей инфраструктуры. Это позволит применить современные автоматизированные технологии по сортировке почтовых отправлений, - сообщили представители «Почты России» на заседании Совета по улучшению инвестклимата в Самарской области.

Предполагается, что проект позволит создать в регионе еще 1500 рабочих мест. Срок реализации - декабрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU